В Китае прогремели два взрыва на химических заводах

Сегодня в восточном Китае с разницей в один час произошло два взрыва на химических заводах.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный сайт sina.com, в пятницу утром произошел взрыв на химическом заводе в уезде Шэян (Sheyang) восточнокитайской провинции Цзянсу (Jiangsu). Уже известно о трех погибших и 12 пострадавших.

Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под завалами остаются люди.

Другой взрыв произошел часом ранее на химическом заводе в Шанхае. После взрыва возник пожар, который был потушен лишь к середине дня. Четыре человека получили серьезные травмы.

В кратких сообщениях государственных информационных агентств не говорится о том, какую продукцию выпускали заводы, и был ли нанесен экологический ущерб.