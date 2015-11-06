Путин поручил приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения обстоятельств катастрофы А321

Директор ФСБ РФ Александр Бортников предложил приостановить полеты российской авиации в Египет, пока не будет установлена причина крушения самолета А321, сообщает ТСН.ua.

"До тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами катастрофы, считаю целесообразным приостановить полеты российской авиации в Египет. Это касается, прежде всего, туристических каналов", — сказал глава спецслужбы.

Как сообщается, президент России Владимир Путина поддержал идею главы спецслужбы, и поручил правительству приостановить полеты российской авиации в Египет.

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Как сообщал УНИАН, ранее британские власти приняли решение отложить все запланированные рейсы из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Великобританию. В заявлении британского правительства отмечалось, что власть обеспокоена, что самолет А321 мог быть сбит с помощью взрывного устройства.

Стоит отметить, что решение запретить полеты над Синайским полуостровом также приняла Госавиаслужба Украины.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу, 31 октября, совершал рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.

В Кремле не отрицают версию теракта на борту самолета, однако основной причиной рассматривают техническую неисправность.

Как известно, Шарм-эль-Шейх - главный курорт Египта. В 2010 году Египет посетили 15 миллионов туристов. А по данным за 2013 год, отдыхающие потратили 12 миллиардов долларов.