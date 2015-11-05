Кремль прокомментировал версию о возможном теракте ИГИЛ на борту А321

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По его словам, заявления о теракте на борту самолета "носят характер непроверенной информации или каких-то спекуляций".

Однако, комментируя решение Великобритании перенести запланированные рейсы из Шарм-эш-Шейха из-за возможного теракта ИГИЛ, повлекший катастрофу А321, назвал его "суверенным правом Великобритании".

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"Мы и ранее говорили и снова повторяем: какие-то версии произошедшего может выдвигать только следствие, но от следствия мы заявлений (о теракте - УНИАН) не слышали", - подчеркнул Песков.

"Сейчас нельзя исключать ни одну версию, но и нет основания озвучивать хотя бы одну версию как более или менее достоверную. Это может сделать только следствие", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, глава британского МИДа Филипп Хаммонд заявил, что есть "высокая вероятность" того, что самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" потерпел крушение в результате теракта "Исламского государства".