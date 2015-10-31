В Египте потерпел крушение российский гражданский самолет - СМИ

09:41, 31 октября 2015
Мир
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В центральной части Синайского полуострова Египта потерпел крушение гражданский авиалайнер. 

Самолет / Flickr/ kingair42

По информации телеканала Sky News Arabia, речь идет о российском самолете, на борту которого находились около 200 пассажиров, передает Lenta.ru.

Большинство из них были гражданами России. Египетские власти ведут поиски обломков лайнера.

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В свою очередь в Росавиации сообщили, что Airbus авиакомпании "Когалымавиа" пропал с экранов радаров в районе Ларнаки, передает РИА Новости. Это произошло через 23 минуты после взлета.

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