В Египте потерпел крушение российский гражданский самолет - СМИ
09:41, 31 октября 2015Мир
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В центральной части Синайского полуострова Египта потерпел крушение гражданский авиалайнер.
На борту самолета находились около 200 пассажиров / Flickr/ kingair42
По информации телеканала Sky News Arabia, речь идет о российском самолете, на борту которого находились около 200 пассажиров, передает Lenta.ru.
Большинство из них были гражданами России. Египетские власти ведут поиски обломков лайнера.
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В свою очередь в Росавиации сообщили, что Airbus авиакомпании "Когалымавиа" пропал с экранов радаров в районе Ларнаки, передает РИА Новости. Это произошло через 23 минуты после взлета.
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