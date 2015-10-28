Военная авиация РФ нанесла удары по законсервированным базам террористов в Сирии

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Это, прежде всего, базы, перевалочные и опорные пункты террористов, а также командные пункты», - пояснил он.

Представитель министерства рассказал, что также были уничтожены пункты управления с узлом связи террористической группировки «Джейш аль-Ислам» в провинции Дамаск. По словам Конашенкова, это нарушило управление бандформированиями боевиков в данном районе.

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Он добавил, что все российские самолеты на авиабазе «Хмеймим» технически исправны, боеприпасов и запасов горючего достаточно. «Данный факт является убедительным ответом различным обезличенным источникам в отдельных зарубежных СМИ, позволяющим себе делать голословные заявления о якобы недостаточной технической исправности наших самолетов», - сказал Конашенков, отметив, что все службы работают слаженно, надежно и результативно.

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Всего за сутки российские самолеты провели 71 боевой вылет и нанесли удары по 118 объектам террористов. Конашенков отметил, что авиагруппа ВКС России увеличила число боевых вылетов из-за увеличения количества подтвержденных разведданных об объектах инфраструктуры боевиков.