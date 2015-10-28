Белый дом: США не намерены осуществлять крупные наземные операции против ИГ

Об этом во вторник в ходе брифинга журналистам заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, передает ТАСС.

"Как ранее президент дал четко понять, у нас нет намерения осуществлять долговременные, широкомасштабные боевые операции вроде тех, которые наша страна проводила в Ираке и Афганистане", - сказал Шульц. "Но мы, тем не менее, сохраняем возможность проводить ограниченные операции с партнерами, если обстоятельства это позволяют", - добавил он.

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В качестве примера представитель Белого дома привел недавнюю спецоперацию по спасению заложников из тюрьмы в районе города Хавиджа в провинции Киркук на севере Ирака, в ходе которой спецназ США, как утверждают в Пентагоне, играл вспомогательную роль, тогда как главная отводилась курдским вооруженным формированиям.

Как сообщал УНИАН ранее, по словам министра обороны США Эштона Картера, американские войска усилят давление на боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке, поддерживая местные силы расширенной воздушной кампанией и отдельными действиями на земле. Картер заявил, что США также поддержат местные силы "ударами с воздуха или прямыми действиями на земле".