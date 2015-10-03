В столице Нигерии в результате взрывов погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в результате двух взрывов на окраине столицы Нигерии Абуджи, пострадали более 40.

Первый взрыв прогремел у полицейского участка в районе Кудже, второй - у автобусной остановки в районе Ньянья, передает Би-Би-Си.

По словам властей, оба нападения были осуществлены смертниками.

В прошлом году более 70 человек убиты в Ньянье исламистской группировкой "Боко Харам", которая хочет установить на территории страны исламское государство.

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Президент Нигерии Мохаммаду Бухари пообещал расправиться с боевиками, однако несмотря на успешные операции армии, отбившей большую часть территорий у "Боко Харам", группировка остается опасной угрозой.

С момента прихода к власти Бухари в мае этого года в результате нападений "Боко Харам" погибло более тысячи человек.