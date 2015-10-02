НАТО обеспокоено действиями РФ в Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что РФ должна вернуться к конструктивному сотрудничеству с коалицией, которую возглавляет США в своей борьбе с ИГИЛ. Такое мнение он высказал в интервью газете Figaro.

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"Меня особенно беспокоят сообщения, что действия РФ не были направлены против ИГИЛ, и что не было никакой реальной попытки координировать удары с коалицией во главе с США", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил, что ранее Москва обещала согласовывать свои планы с антитеррористической коалицией.

По его словам, необходимо срочно начать работать в направлении политического решения для прекращения конфликта. Столтенберг также отметил, что со стороны сирийского лидера Башара Асада вряд ли стоит ожидать поддержки решения конфликта политическим путем.

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Напомним, ранее Россия начала авиаудары якобы по позициям ИГИЛ в Сирии. Позже стало известно, что под бомбардировки попадают также подразделения повстанцев против режима Асада, которых поддерживает ЦРУ, и мирные жители. В свою очередь в Кремле заявили, что будут бороться с "целым рядом террористических группировок" на территории Сирии.