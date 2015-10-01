В Сирии сбили российский военный самолет, Кремль отказывается от комментариев (видео)

На видеокадрах запечатлен самолет, теряющий высоту, без видимых повреждений. Однако в подписи в видео говорится, что сирийские повстанцы сбили самолет в небе над Хамой, которая ранее подверглась бомбардировке российских военно-воздушных сил.

За кадром отчетливо слышна арабская речь, но подлинность видео пока не удалось установить.

В Кремле не комментируют появившийся на YouTube видеоролик, представленный как кадры якобы сбитого сирийскими боевиками российского самолета, сообщает РИА «Новости».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, я YouTube-то не комментирую. Здесь предлагаю ориентироваться на информацию, которую дает Министерство обороны Российской Федерации», - сказал Песков, отвечая на вопрос.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал ранее, что российская авиация за сутки операции в Сирии разбомбила 12 объектов «Исламского государства».

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использоватьроссийские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.

Сегодня бомбардировки повторились.