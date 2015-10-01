В Сирии сбили российский военный самолет, Кремль отказывается от комментариев (видео)
В сети Интернет появилось видео того, что якобы сирийские повстанцы, оказывающие вооруженное сопротивление войскам Президента Башара Асада, сбили штурмовик Су-25 российских ВВС, которые поддерживают режим нынешнего сирийского лидера.
На видеокадрах запечатлен самолет, теряющий высоту, без видимых повреждений. Однако в подписи в видео говорится, что сирийские повстанцы сбили самолет в небе над Хамой, которая ранее подверглась бомбардировке российских военно-воздушных сил.
За кадром отчетливо слышна арабская речь, но подлинность видео пока не удалось установить.
В Кремле не комментируют появившийся на YouTube видеоролик, представленный как кадры якобы сбитого сирийскими боевиками российского самолета, сообщает РИА «Новости».
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, я YouTube-то не комментирую. Здесь предлагаю ориентироваться на информацию, которую дает Министерство обороны Российской Федерации», - сказал Песков, отвечая на вопрос.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал ранее, что российская авиация за сутки операции в Сирии разбомбила 12 объектов «Исламского государства».
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использоватьроссийские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.
Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.
Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.
Сегодня бомбардировки повторились.