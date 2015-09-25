Россия, Иран и Сирия создали военный штаб в Ираке - Fox News

Как говорят источники в разведке западных стран, данный координационный штаб включает в себя российских генералов невысокого ранга, передает ZN.UA со ссылкой на Fox News.

Чиновники в США сообщают, что на данный момент еще непонятно, вовлечено ли в данную структуру правительство Ирака.

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Говоря о появлении российских военнослужащих в Багдаде, один высокопоставленный американский чиновник сказал, что "они появляются везде".

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин готовится в одностороннем порядке к нанесению авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии. Отмечается, что на такой шаг Россия может пойти в том случае, если США откажутся координировать действия против ИГИЛ с Россией, Ираном и сирийской армией.