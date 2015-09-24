Путин может начать бомбардировку "Исламского государства" без согласования с США - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на такой шаг Россия может пойти в том случае, если США откажутся координировать действия против ИГИЛ с Россией, Ираном и сирийской армией.

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"Россия надеется, что здравый смысл возобладает, и Обама возьмет протянутую Путиным руку. Но Путин будет действовать в любом случае, даже если этого не произойдет", - заявила руководитель Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

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Также сообщается, что США готовы координировать удары, чтобы избежать враждебных инцидентов с российскими самолетами, однако пока в Вашингтоне не услышали конкретных предложений из Москвы.

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Ранее УНИАН сообщал, что у США есть информация о том, что российские дроны начали разведывательные полеты над территорией Сирии. Количество беспилотников, принимающих участие в операциях, источник назвать затруднился. Официальные лица в Пентагоне отказались комментировать эту информацию.