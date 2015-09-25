Основной темой встречи президентов США и РФ станет ситуация в Украине - Белый дом

Вместе с тем, в Кремле и Белом доме возникли разногласия по поводу темы, которая станет основной в ходе обсуждения, пишет Reuters.

В Белом доме утверждают, что основой диалога станет ситуация на востоке Украины, где пророссийские боевики ведут боевые действия против Киева,и что стало причиной введения санкций против РФ.

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В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков попытался убедить, что Обама и Путин будут обсуждать проблему с Сирией, куда Россия последнее время активно поставляет вооружение и строит военные базы. При этом, украинский вопрос, по словам Пескова, затронут, "если останется время".

В ответ на это высказывание спикер Белого дома Джош Ернест на брифинге для журналистов парировал, что "будет время". При этом Ернест отверг вероятность каких-либо важных заявлений по итогам встречи глав государств.

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Стороны также разошлись во заявлениях об инициаторах встречи. Так, в Кремле заявили, что она состоится "по взаимному согласию". Однако, Ернест отметил, что инициатива исходила от Владимира Путина. По слова Ернеста, российская сторона гораздо больше нуждается во встрече с американской стороной из-за влияния экономических санкций.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра обороны США Эштона Картера, дискуссии по Сирии с Российской Федерацией не изменят политику США в отношении осуждения действий России в Украине и не изменят политику санкций.