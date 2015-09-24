Дискуссии по Сирии с Россией не изменят политику санкций в отношении РФ из-за действий в Украине - министр обороны США

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Эштон Картер сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком в Пентагоне.

Картер отметил, что США продолжат сотрудничество с Россией в тех вопросах, где интересы двух стран пересекаются. Он сказал, что сейчас это возможно, но еще не до конца понятно, что такое пересечение интересов может существовать в отношении Сирии. По его словам, может показаться, что США и Россия разделяют два интереса: задачи поражения "Исламского государства" и политическая трансформация от режима президента Башара Аль-Ассада в сохранение и восстановление сирийского государства. "Однако Соединенные Штаты считают, что эти два интереса должны достигаться параллельно. Российские усилия в борьбе с ИГИЛ только разожгут сирийскую гражданскую войну...", - заявил Картер.

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"Эти продолжающиеся дискуссии по Сирии ни в коем случае не применьшат наше решительное осуждение действий России в Украине, или изменят наши санкции и поддержку в сфере безопасности в ответ на эти дестабилизационные действия. Суть заключается в следующем - Россия должна прекратить свою агрессию на востоке Украины, и прекратить оккупацию и попытку аннексии Крыма, и придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Картер.

Министр обороны США заявил, что понимая важность Украины на востоке Европы, он на протяжении своей карьеры всегда был настроен содействовать оказывать поддержку Украине в сфере безопасности.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр обороны США Эштон Картер пообещал принять меры по «сдерживанию» России и ее президента Владимира Путина, который, с его точки зрения, «ведет Россию в неправильном направлении», и представляет угрозу сравнению с той, которая исходит от «Исламского государства».