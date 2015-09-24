В Сирии армия использует российские самолеты для ударов по ИГИЛ - СМИ

Об этом сообщили наблюдатели правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, базирующейся в Великобритании, передает Reuters.

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Авиаудары, которые начались в начале недели, сопровождались наземными атаками возле воздушной базы Квейрис на востоке Алеппо.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разместила в Сирии 28 боевых самолетов и планирует переброску двух тысяч военных.Отмечается, что боевые самолеты размещены на аэродроме в сирийской провинции Латакия.

Стоит отметить, что в районе сирийского аэродрома в Латакии находятся российские военные, которые, по утверждению РФ, привлечены к охране и восстановлению взлетной полосы для доставки военных грузов.