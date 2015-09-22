Освобожден главный обвиняемый по делу о крушении самолета главы французской Total во Внуково - СМИ

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на его адвоката Александра Карабанова, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы сумели довести до прокуратуры доводы о том, что в отношении Мартыненко была применена слишком жесткая мера. Прокуратура приняла сторону защиты и отпустила моего подзащитного", - сказал Карабанов, добавив, что судьба остальных фигурантов ему не известна.

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На прошлой неделе стало известно, что генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу о катастрофе.

В следственном комитете считают, что причиной крушения стал выезд на ВПП снегоуборочной машины под управлением водителя Мартыненко, а также ошибочные действия диспетчеров.

Обвинение в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта предъявлено четырем сотрудникам диспетчерской службы, а также двум работникам аэродромной службы аэропорта "Внуково": водителю снегоуборочной машины Мартыненко и старшему сменному инженеру Владимиру Леденеву.

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Мартыненко, обвиняемый по делу о крушении самолета Falcon в аэропорту Внуково в 2014 году, признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

Напомним, самолет Falcon разбился в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года, столкнувшись со снегоуборщиком под управлением Владимира Мартыненко. В катастрофе погибли все 4 человека, которые были на борту, в том числе 63-летний глава совета директоров крупнейшей французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.