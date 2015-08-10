Главный обвиняемый по делу о крушении самолета главы французской Total во Внуково признал вину

По словам адвоката Александра Карабанова, водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко ранее обращался с ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке, выразив готовность частично признать вину, однако получил отказ, передает Би-би-си.

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"Мой подопечный, действительно, нарушил свои инструкции и, исходя из данных материалов уголовного дела, самой выгодной позицией является признать вину и надеяться на снисхождение в суде", - сказал адвокат.

Особый порядок рассмотрения дела предполагает, что на суде не будут изучаться доказательства и допрашиваться свидетели. Подсудимый не может получить более двух третей от установленного статьей обвинения срока.

Кроме Владимира Мартыненко, по делу также проходят старший инженер Владимир Леденев, диспетчер-инструктор Александр Круглов, руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчер руления Наталья Архипова и диспетчер-стажер Светлана Кривсун.

Как сообщал УНИАН, самолет Falcon разбился в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года, столкнувшись со снегоуборщиком под управлением Владимира Мартыненко. В катастрофе погибли все 4 человека, которые были на борту, в том числе 63-летний глава совета директоров крупнейшей французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.