Во Внуково разбился самолет: среди погибших глава французского нефтяного концерна Total
Четыре человека погибли при столкновении легкомоторного самолета Falcon со снегоуборочной машиной в аэропорту Внуково.
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.
"По предварительным данным, погибли четыре человека. Самолет сгорел", – сказал он.
Во время катастрофы погиб глава французского нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери.
"Сегодня ночью самолет потерпел крушение после столкновения со снегоуборочной машиной. Три члена экипажа и пассажир погиб. Я могу подтвердить, что данным пассажиром был глава Total де Маржери", — заявила представитель аэропорта "Внуково" Елена Крылова.
Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной.
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По сообщению пресс-службы аэропорта, водитель снегоуборочной машиныне пострадал
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель нескольких человек).