По делу о крушении самолета во Внуково арестовали диспетчера и инженера

Басманный суд Москвы арестовал до 21 декабря авиадиспетчера Александра Круглова и ведущего инженера аэропорта Внуково Александра Леденева, подозреваемых в причастности к аварии самолета Falcon в ночь на 21 октября, унесшей жизни четырех человек.

Защита просила отпустить их под залог, но судья Валентина Левашова посчитала, что, находясь на свободе, они могут уничтожить доказательства, передает BBC.

В пятницу суд также заключил под домашний арест диспетчера-стажера Светлану Кривсун, подозреваемую в причастности к катастрофе.

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Круглов, руководивший воздушным движением в момент трагедии, и Леденев, руководившего снегоуборочными работами, вину не признали и заявили, что следовали инструкциям.

В ходе рассмотрения ходатайства об аресте инженера Леденева следователь заявил, что его решение выпустить машину на летное поле было принято на фоне проблем с радиосвязью.

"Леденев допустил выезд снегоуборочной машины под управлением Мартыненко на летное поле без сопровождения, после нарушения радиосвязи не смог вернуть снегоуборочную машину, но не предупредил о выезде диспетчерскую службу аэропорта", - сказал следователь.

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Сам Леденев отрицает, что отдавал Мартыненко приказ на пересечение взлетной полосы.

"Я добросовестно и честно исполнял свои обязанности", - заявил инженер на вопрос суда, признает ли он свою вину.

В четверг суд арестовал на два месяца Владимира Мартыненко - водителя снегоуборочной машины, столкновение с которой привело к крушению самолета.

В авиакатастрофе во Внукове в ночь на вторник погибли четверо граждан Франции - президент одного из крупнейших в мире нефтяных концернов Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет в четверг обнародовал подробности обстоятельств трагедии. По данным МАК, самолет задел снегоуборщик, пересекавший взлетную полосу, во время взлета, когда уже находился в воздухе со скоростью около 250 км/ч. После столкновения самолет накренился вправо и столкнулся с землей.

По факту аварии самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".