Во Франции возбудили дело о непредумышленном убийстве главы Total

На место крушения самолета Falcon в аэропорту Внуково уже прибыли сотрудники французского посольства, сообщают РИА Новости.

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В компании Total официально подтвердили гибель Кристофа де Маржери. Кроме того, совет директоров проведет экстренное совещание в связи с гибелью главы компании.

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник в аэропорту "Внуково" разбился легкомоторный самолет Falcon. Погибли 4 человека, в том числе топ-менеджер нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. По факту аварии российская сторона возбудила уголовное дело.

В свою очередь, во Франции по факту гибели Кристофа де Маржери возбудили дело по статье "непредумышленное убийство", сообщают французские СМИ. По информации издания Direct Matin, дело возбуждено прокуратурой Парижа. Расследование поручено следственному отделу транспортной жандармерии.