В Кремле сокрушаются, что Вашингтон не шлет сигналов о желании устроить встречу Обамы с Путиным

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает Lenta.ru. Он отметил, что в настоящее время говорить о формате встречи невозможно из-за отсутствия "каких-либо договоренностей и сигналов".

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При этом он отметил, что в будущем Москва не исключает двустороннего диалога, более того, в Кремле считают, что "диалог является необходимым инструментом вообще для выяснения позиций друг друга и попыток нахождения консенсуса и понимания".

В августе, министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность встречи российского президента с Бараком Обамой, заявив при этом, что инициатива должна исходить от Вашингтона.

Последняя встреча Барака Обамы и Владимира Путина состоялась в ноябре 2014 года. Тогда главы государств кратко побеседовали после первого рабочего заседания саммита АТЭС, задержавшись перед церемонией совместного фотографирования в зале заседания.