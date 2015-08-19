Лавров: Путин планирует принять участие в Генассамблее ООН

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в Генассамблее ООН, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом году мы отмечаем седьмой десяток уже этого форума, который был создан после Победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. И ожидается рекордное количество глав государств и правительств. Наш президент тоже планирует участвовать в этом мероприятии", — сказал журналистам Лавров, сообщает "РИА новости".

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Напомним, что заседание Генеральной асамблеи ООН состоится в конце сентября. Участие в ней примут лидеры США, Франции, Китая. Следует сказать, что участие Путина в заседании будет первым за десят лет.

Также вице-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявлял, что вопрос о создании трибунала по делу крушения малазийского боинга MH17 вынесут на заседание Генасамблеи. Данное решение позволит обойти возможность применения права вето со стороны России. Согласно статуту Генеральной Асамблеи, для принятия решений нужно собрать 2/3 голосов.