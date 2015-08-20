У Обамы отреагировали на планы Москвы о встрече лидеров США и РФ
Планов личной встречи президентов России и США в обозримом будущем пока нет, подготовка к такой встрече не ведется.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме, передает ТАСС.
"Объявлять пока не о чем", - ответили в ведомстве.
Вопрос на тему встречи Путина и Обамы возник в связи с несколькими предстоящими осенью крупными международными мероприятиями - юбилейной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, саммитами лидеров "большой двадцатки" и АТЭС.
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Ранее в Севастополе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы "конструктивно" рассмотреть предложение о встрече лидеров, если оно поступит от американской стороны.
"Мы исходим из того, что наши американские коллеги посылают нам сигналы о том, что они хотят продолжать поддерживать контакты. И если будет такое предложение с их стороны, я думаю наш президент рассмотрит его конструктивно", - сказал тогда Лавров.