У Обамы отреагировали на планы Москвы о встрече лидеров США и РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме, передает ТАСС.

"Объявлять пока не о чем", - ответили в ведомстве.

Вопрос на тему встречи Путина и Обамы возник в связи с несколькими предстоящими осенью крупными международными мероприятиями - юбилейной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, саммитами лидеров "большой двадцатки" и АТЭС.

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Ранее в Севастополе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве готовы "конструктивно" рассмотреть предложение о встрече лидеров, если оно поступит от американской стороны.

"Мы исходим из того, что наши американские коллеги посылают нам сигналы о том, что они хотят продолжать поддерживать контакты. И если будет такое предложение с их стороны, я думаю наш президент рассмотрит его конструктивно", - сказал тогда Лавров.