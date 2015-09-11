Human Rights: в Венгрии мигрантам кидают еду, как животным (видео)

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Женщина из Австрии, снявшая видео, рассказала, что с мигрантами обращались, "как с животными".

После публикации видео правозащитники из организации Human Rights Watch вновь призвали европейские власти предпринять шаги для улучшения положения вынужденных переселенцев.

По словам директора правозащитной организации по чрезвычайным ситуациям Петера Букаерта, мигрантов на видео "держат, как скот в стойле".

С 15 сентября в Венгрии вступают в силу новые миграционные законы, и мигрантов, которые будут отказываться выполнять приказы представителей власти, будут задерживать.

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Ранее сообщалось, что МВД Венгрии предлагает ввести после 15 сентября режим кризисного положения в связи с массовым наплывом беженцев.

При этом те мигранты, которые будут заезжать на территорию Венгрии, должны будут прямо на пункте пропуска сделать ходатайство о предоставлении убежища.