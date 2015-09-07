Министр обороны Венгрии подал в отставку из-за кризиса с мигрантами

Сегодня в состоялось заседание кабинета национальной безопасности правительства страны, во время которого, в частности, обсуждалась ситуация с мигрантами и готовность сил обороны временно закрыть границы, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на венгерское издание 444.hu.

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После заседания, министр обороны подал заявление об отставке.

Отставка была принята премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который предложил должность министра Иствану Симишко, который является членом правящей партии "Фидеш".

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия и Германия дали согласие впустить к себе тысячи мигрантов, прибывших в Венгрию.

В то же время, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что причиной нынешнего масштабного миграционного кризиса является провальная политика ЕС в этой сфере.