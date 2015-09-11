В Венгрии предложили ввести чрезвычайное положение из-за массового наплыва беженцев

Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского правительства Янош Лазар, передает "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что на ближайшем заседании Кабинета министров рассмотрят введение такого состояния с 15 сентября.

По словам спикера, власть имеет данные о том, что на южных территориях Венгрии активизировали свою деятельность международные преступные группировки, а также возросла опасность терроризма.

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Янош Лазарь также сообщил о запланированном на 15 сентября закрытии венгерско-сербской границы на КПП Реске, включительно с железной дорогой.

Предложение МВД Венгрии о введении чрезвычайного положения поступило в Кабмин после того, как венгерский парламент изменил Уголовный кодекс страны. Согласно ему, нарушители границы, включительно с нелегальными мигрантами, могут быть выдворены из страны за короткий срок, а за повреждение защитного 175-километрового забора предусмотрено тюремное заключение.

До сих пор по отношению к 176 тысячам беженцев из Ближнего Востока и Африки, что следуют транзитом через Балканы в Германию, таких мер в Венгрии не предпринимали.