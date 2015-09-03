Украина попала в список стран, на помощь которым у ООН не хватает денег

Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов, передает ZN.ua со ссылкой на Радио ООН.

"На начало 2015 года гуманитарная поддержка была нужна 78 миллионам человек в 22 странах мира. Большей части из них требовалась чрезвычайная помощь. Как уже неоднократно сообщалось, одной из главных причин, препятствующих улучшению эффективности работы гуманитарных организаций, является недостаток финансирования", - говорится в сообщении.

В список стран, на помощь которым у ООН не хватает средств, помимо государств Сахельского региона, Йемена и Сомали, попала Украина.

Для помощи жителям Украины от доноров получено пока только 34% от запрашиваемых 316 миллионов долларов США. Общий дефицит бюджета на гуманитарную помощь составляет около 12,5 миллиардов.

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Как сообщал УНИАН ранее, согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в предоставлении гуманитарной помощи в Украине нуждаются 5 млн человек, то есть "почти каждый девятый" ее житель. Официальный представитель УКГВ Йенс Ларке подчеркнул, что в этом году помощь уже была оказана более чем 450 тысячам человек. Речь идет о продовольствии, а также непродовольственных товарах и наличных средствах.