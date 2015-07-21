США впервые задействовали подводный дрон в военной операции – СМИ

Подводная лодка ВМС США "Северная Дакота" (USS North Dakota) впервые использовала подводный дрон в военной операции.

Командир "Северной Дакоты", капитан Дуглас Гордон заявил, что миссия в Средиземном море показала положительные результаты для использования ВМС США дронов, которые запускаются с борта субмарины, передает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph.

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При этом подробностей миссии Гордон раскрывать не стал. Ранее военные уже использовали подводные дроны для поиска мин и составления карт дна океана.

Ранее УНИАН сообщал, что Пентагон будет соревноваться с Китаем за лидерство в аэрокосмической сфере.