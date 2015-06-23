Пентагон будет соревноваться с Китаем за лидерство в аэрокосмической сфере

Это заставляет Пентагон заняться поиском новых технологий и систем, чтобы оставаться впереди своего быстроразвивающегося конкурента.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра обороны Роберта Ворка, передает ZN.UA.

Выступая перед группой военных и гражданских экспертов аэрокосмической сферы, Ворк сказал, что Китай "быстро закрывает технологические пробелы", разрабатывает передовые разведывательные самолеты, ракеты и современное первоклассное оборудование радиоэлектронной борьбы.

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"Надеясь на конструктивные отношения с Китаем, Пентагон не может игнорировать конкурентные аспекты наших отношений, особенно в сфере военных возможностей, область, в которой Китай продолжает улучшать свой уровень с очень впечатляющей скоростью", - сказал он.