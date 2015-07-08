Ципрас назвал Грецию лабораторией для мер жесткой экономии

Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас в среду, выступая перед депутатами ЕП, сообщает "Европейская правда".

"Не было бы преувеличением сказать, что Греция стала экспериментальной лабораторией для жесткой экономии в течение последних лет, и этот эксперимент не удался", - отметил он.

По его словам, "смелый выбор греческого народа не является решением разорвать связи с Европой, а скорее намерением вернуться к основополагающим европейским принципам".

"Мы хотим соглашение, которое положит конец кризису, покажет, что есть свет в конце тоннеля", - подчеркнул греческий премьер.

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При этом он сказал, что правительство не хочет обременять налогоплательщиков ЕС.

"Они должны знать, что деньги, переданы до сих пор, шли не грекам, а для того, чтобы спасти банки", - подчеркнул Ципрас.

По его словам, программа реформ не была имплементирована в Греции в прошлом году, потому что "не имела социальной поддержки".

"Ни одна из реформ не помогла стереть неравенство. Никакая реформа не улучшила сбор налогов и не повысила эффективность системы государственного управления", - заявил греческий премьер.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 июля, вечером состоялся экстренный саммит стран еврозоны, на котором премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен был представить новые предложения по выходу страны из долгового кризиса.

Перед саммитом вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис не исключил выхода Греции из еврозоны в случае отсутствия надежного пакета реформ. В то же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что решительно выступает за сохранение Греции в еврозоне.