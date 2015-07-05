По предварительным данным, более 60% греков сказали "нет" требованиям кредиторов
На референдуме в Греции 60,59% избирателей сказали "нет" требованиям кредиторов, 39,41% — "да".
Об этом сообщили в МВД Греции по результатам предварительных данных подсчета голосов, передает РИА Новости.
Данные получены по итогам обработки бюллетеней с 26,29% участков.
Правительство Греции предложило гражданам ответить "нет" или "да" на вопрос, следует ли принять проект соглашения, представленный Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ 25 июня этого года.
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Между тем сейчас в центре Афин на площади Синтагма начинают собираться граждане, чтобы отпраздновать победу на референдуме.
Кабинет министров рассчитывал, что население ответит "нет". Оппозиция заявляла, что речь идет о европейском будущем Греции и призывала голосовать "за" соглашение.