В Еврокомиссии не исключают выхода Греции из еврозоны в случае отсутствия надежного пакета реформ

Об этом он сказал сегодня в Брюсселе перед заседанием Еврогруппы по ситуации в Греции, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Это (Grexit – новый термин, что означает выход Греции из еврозоны) - не является нашей целью и не является нашим намерением. Мы работаем над сценарием, чтобы достичь договоренностей, но если доверие не будет восстановлено, если нет надежного пакета реформ, это нельзя исключать", - сказал Домбровскис.

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Вице-президент ЕК отметил, что сегодня все зависит от власти Греции.

"Сейчас нам нужна четкая и надежная стратегия относительно того, как Греция будет выходить из кризиса, как она восстановит свою финансовую стабильность и вернется к экономическому росту. Сейчас многое будет зависеть от того, что представит греческое правительство, какие предложения относительно реформ они представят, будет ли это надежным и широким пакетом", - пояснил он.

Кроме того, Домбровскис выразил убеждение в необходимости восстановить доверие между 19 демократиями еврозоны (в состав еврозоны входят 19 стран Европейского Союза)".

"Только тогда будет возможным продвижение вперед", - добавил вице-президент ЕК.

Как сообщал УНИАН, на референдуме 5 июля 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности. В голосовании приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.

После этого Международный валютный фонд отказался кредитовать Грецию.

Сегодня все институции Европейского Союза, ответственные за политику ЕС, планируют обсудить ситуацию, сложившуюся после проведения в Греции референдума.