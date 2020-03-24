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Польша вводит запрет на свободное передвижение из-за коронавируса

15:54, 24 марта 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с министром здравоохранения Лукашем Шумовский, сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

"То, что у нас меньше заболеваемости, чем мы ожидали, не должно нас усыплять; необходимо ввести в Польшу дополнительные меры для ограничения распространения коронавирус", - сказал Матеуш Моравецкий. Он сообщил о введении дополнительных ограничений на передвижение.

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"Эти ограничения коснутся каждого из нас, (...) это решение, необходимое для того, чтобы максимально ограничить нашу деятельность. Исключения - пойти в магазин, в аптеку, вывести собаку на прогулку", - сказал премьер.

"Мы принимаем эти решения, чтобы выиграть время, подготовить больницы", - добавил он.

Премьер-министр заявил, что будут введены ограничения и в общественном транспорте для обеспечения дистанции между пассажирами.

Также польша ограничивает собрание людей, рядом не могут находиться более двух человек.

Сегодня в Польше возросло число жертв коронавируса. Умер 68-летний священник, который лечился в Пулавах. Таким образом, в стране уже 9 погибших. 774 человека инфицированы.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоганнис заявил, что власть привлечет военных, чтобы помочь ввести "тотальный карантин" для замедления распространения коронавирус на фоне резкого роста числа зафиксированных случаев.

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