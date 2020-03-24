В Румынии объявили "тотальный карантин"

Гражданам старше 65 лет полностью запрещено выходить из помещений.

Президент Румынии Клаус Йоганнис заявил, что власть привлечет военных, чтобы помочь ввести «тотальный карантин» для замедления распространения коронавруса на фоне резкого роста числа зафиксированных случаев.

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Как сообщает "Радио Свобода", на сегодня в Румынии подтверждено 186 новых случаев заболеваемости COVID-19 при общей численности в 762, зафиксировано 8 смертей.

С 25 марта людям будет разрешено выходить из дома лишь для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65 лет, полностью запрещено покидать свои дома.

За людьми на карантине будут вести онлайн-наблюдение, сказал Йоганнис, впрочем не уточнил, каким образом это будет происходить.

«Ограничения, дорогие румыны, вступят в силу с завтрашнего дня», – обратился Йоганніс к гражданам.

Президент объявил в стране 30-дневное чрезвычайное положение еще 16 марта.

Сотни румын в Бухаресте и других городах в эти выходные преимущественно игнорировали указания власти и воспользовались теплой погодой, чтобы прогуляться в парках или устраивать пикники в лесу.

Десятки тысяч румынских эмигрантов вернулись на прошлой неделе из Италии и Испании (стран Европы, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса), что повлекло значительное давление на и без того перегруженную социальную и медицинскую сферы Румынии.

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