Washington Post: Байдену придется говорить об Украине

Бывшему вице-президенту США следует как можно скорее признать, что он и его сын сделали ошибку, пока республиканцы не превратили это в большую проблему.

Чрезвычайный политический успех бывшего вице-президента США Джо Байдена за прошедшую неделю произвел впечатление победы благоразумной политики. Но продолжая путь к выборам в ноябре, Байден должен сделать то, что его потенциальный соперник Дональд Трамп не ожидает: признать, что он и его сын допустили ошибки.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что действующий лидер США и его союзники уже готовят новый выстрел в Байдена обвинениями в конфликте интересов из-за бизнеса его сына Хантера в Украина. Сенатор Рон Джонсон объявил на этой неделе, что готовит допрос свидетеля, который работал на компанию Burisma. Украинская газовая компания достаточно хорошо платила Хантеру Байдену как члену совета правления, пока его отец возглавлял антикоррупционные усилия администрации Барака Обамы в Украине.

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Стоит понимать, что шаг Джонсона – это только начало. Трамп и его союзники готовили эту атаку больше года. Дело об импичменте обнаружило, что американский президент так сильно хотел получить грязь на Байдена, что даже заморозил военную помощь для Украины.

Сам демократ довольно точно отрицает обвинения. Но он не признает измерение, которое очевидно для многих представителей обеих партий. Хантер Байден должен был уволиться с Burisma или его отец должен был отказаться от ключевой роли в отношении Украины. Одно с другим не сочетается. Бывший вице-президент США не сделал ничего коррумпированного. Но куча его осторожных заявлений не изменяют восприятие.

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Поэтому рано или поздно Байден и его сын предстанут перед моментом признания. И лучше, чтобы это произошло как можно раньше. Ведь это история, которую большинство американцев способны понять. Она о любящем отце и сыне, чья жизнь распадалась на куски. Она о семейной боли и сложной задачи сохранить веру в тех, кого мы любим. Если Байден решит самостоятельно и честно объяснить ситуацию, это может вывести на передний план все его лучшие черты. Но пока что он не демонстрировал желания «срывать шкурку» из этой раны.

«Все, что бросает его сына под поезд, он даже не готов рассматривать», - сказал изданию член круга приближенных людей Байдена.