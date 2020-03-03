Washington Post: В Сенате США хотят допросить украинца по делу о Burisma и Байдене

Республиканцы предлагают провести первые слушания по делу против украинской компании, на которую работал сын бывшего американского вице-президента.

Сенатор Рон Джонсон готовит первое слушание свидетелей по делу о компании Burisma. Расследование Республиканской партии против газовой фирмы из Украины появилось на фоне усиления позиций Джо Байдена на демократических предвыборных праймериз.

Джонсон председательствует в Комитете Сената по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел. Он направил письмо членам ведомства, уведомив их о плане инициировать голосование относительно допроса свидетеля, политического консультанта и бывшего дипломата Украины Андрея Телиженко, - пишет Washington Post. Он работал на компанию под названием Blue Star Strategies, которая представляла Burisma в США.

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Сын бывшего американского вице-президента Хантер Байден занимал пост в совете директоров Burisma как раз тогда, когда администрация Барака Обамы назначила его отца на роль представителя в политике по Украине. Президент Дональд Трамп и республиканцы пока без каких-либо доказательств утверждают, что дела Байдена в Украине имели злой умысел.

Трамп и его союзники сосредоточились главным образом на усилиях бывшего вице-президента, нацеленных на увольнение Генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Хотя этого же требовали другие лидеры Запада, которые обвиняли Шокина в том, что он не борется с коррупцией в Украине. Генпрокурор действительно вел расследование против Burisma, но расследование уже зашло в тупик, о чем говорят американские и украинские чиновники.

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В случае одобрения, предложение Джонсона станет первым допросом в Сенате в рамках расследования республиканцев против Байдена и Burisma. Двое других сенаторов от партии: Чарльс Гресли и Линдси Грэм, - запустили еще одно расследование против Хантера Байдена. В своем письме к членам комитета Джонсон написал, что он «убежден в важности для расследования документов и информации Blue Star, которые предоставил Телиженко».

Издание отмечает, что Джонсон направил свое письмо через день после того, как Джо Байден стал победителем демократических праймериз в Южной Каролине. Эта победа усилила его позицию в борьбе за роль кандидата в президенты от Демократической партии в 2020 году.