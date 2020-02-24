Украинцы в Милане рассказали о жизни в условиях коронавируса: на улицу не выходим, но паники нет

Все церкви, школы и театры в городе закрыли, чтобы не допустить распространения инфекции.

Из-за коронавируса нового типа в Италии двенадцать городов в северных провинциях теперь закрыли на карантин. Инфекция бушует в провинции Ломбардия с административным центром Милан, где проживают много украинцев. Некоторые из них согласились рассказать, что сейчас происходит в Милане.

Об этом пишет ТСН.

Читайте такжеАрмани из-за коронавируса закрыл фабрики и офисы в ИталииПо их словам, люди стараются не паниковать, но ситуация с коронавирусом повлияла на их будни. Говорят, что по телевизору советуют не выходить из дома, все церкви, школы и театры в городе закрыли, чтобы не допустить распространение инфекции.

«Паники никакой нет, только по телевизору говорят – сидеть дома и никуда не выходить. В метро людей нет, церкви закрыты, театры, школы закрыты. На улицу никто не выходит – сидим все в квартирах. Сказали в течение 3-4 дней, а затем передадут дальнейшие инструкции по телевизору», – рассказала одна из жительниц Милана Екатерина.

Другая украинка Ольга поведала, что в Милане люди переживают, но стараются не поддаваться панике.

«Есть напряженная ситуация, в Милане закрыли собор Дуомо для посещения, бары после 18 часов также закрыты, рестораны пока работают. Театры, кинотеатры также закрыты, это все в Милане и в области… Паники как таковой нет, но люди опасаются. Сегодня на улицах относительно меньше людей, чем обычно. В масках ходят, но не каждый второй. Школы закрыты до 1 марта», – сказала она.

А вот Ксения работает в модной индустрии, и в Милане как раз прошла неделя моды. Девушка признается, что вспышка коронавируса уже сказалась на индустрии.

По ее словам, информация меняется каждые два часа. Выставки отменены, частные шоурумы, где происходят презентации брендов, еще работают, но все публичные мероприятия и заведения с сегодняшнего дня после 18 часов будут закрыты.

«Сейчас я нахожусь почти в центре Милана и сегодня не заметила на улицах много масок на лицах или людей в панике. В Италии все хорошо поставлено с информацией – даже в детских садиках перезвонили всем родителям всех детей и все было обговорено. Абсолютно четкие инструкции уведомлены – как каждый должен вести себя, куда звонить при наличии определенных симптомов или подозрений. Поэтому люди относительно спокойны. Переживают за стариков, за родителей, поскольку здесь четко сказали – что люди за 80 лет, или какими-то осложнениями, они в наибольшей зоне риска», – добавила она.

Ранее УНИАН сообщал, что в Италии зафиксировали пятую смерть от коронавируса из Китая.