В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса из Китая

На данный момент в стране официально зафиксировано 219 случаев заражения.

В итальянском регионе Ломбардия от коронавируса COVID-19 скончался 88-летний мужчина. Это пятая зафиксированная в стране смерть от болезни.

Читайте такжеФранция не будет закрывать границу с Италией из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на итальянское издание Corriere della Sera. На данный момент в стране официально зафиксировано 219 случаев заражения. В это число входят и погибшие пациенты, и те, которые выздоровели и были выписаны из больниц.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышкой заболевания в Италии отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал. Из-за распространения коронавируса в Милане на неделю закрыты школы, театры, кинотеатры, бары и ночные клубы.

Также закрыты для посещения местные достопримечательности, в частности кафедральный собор Милана, оперный театр «Ла Скала», художественная галерея «Брера».