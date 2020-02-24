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В Италии зафиксирована пятая смерть от коронавируса из Китая

14:32, 24 февраля 2020
Мир
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В Италии растет число жертв коронавируса / Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на итальянское издание Corriere della Sera. На данный момент в стране официально зафиксировано 219 случаев заражения. В это число входят и погибшие пациенты, и те, которые выздоровели и были выписаны из больниц.

Как сообщал УНИАН, в связи со вспышкой заболевания в Италии отменяют массовые мероприятия, в том числе и знаменитый карнавал. Из-за распространения коронавируса в Милане на неделю закрыты школы, театры, кинотеатры, бары и ночные клубы.

Также закрыты для посещения местные достопримечательности, в частности кафедральный собор Милана, оперный театр «Ла Скала», художественная галерея «Брера». 

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