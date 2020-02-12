Financial Times: Европа скоро почувствует боль от новой бойни в Сирии, которую устроила Россия

Москва и Анкара конфликтуют на сирийской территории, но они одинаково готовы надавить на больное место Евросоюза.

Ускорение при поддержке России наступления войск Башара Асада против провинции Идлиб на северо-западе Сирии быстро превращается в самую большую гуманитарную катастрофу войны, которая длится уже девятый год. Более миллиона людей бежали от новой бойни, которую устроил режим при поддержке иранских боевиков и российских ВВС.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что до войны население Сирии составляло 22 миллиона человек. Но примерно половина этих людей были вынуждены переселиться, из них 6 миллионов теперь за границей. Новый приток беженцев, которые направляются к западной границе Турции и заполняют два анклава в Сирии, захваченных турецкими войсками в 2016 и 2018 годах, может быстро удвоить эту цифру.

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Такие последние события могут возродить «миграционную» истерию, которая охватила Европу в 2015-2016 годах и усилила популистскую ксенофобию. Россия и Турция, которые стали главными силами в Идлибе, хорошо об этом знают.

Издание напоминает, что первый миграционный кризис начался после того, как Россия вмешалась в сирийскую войну, чтобы спасти режим Асада. В конце концов, Турция договорилась с ЕС, что она сдержит наплыв беженцев. На турецкой территории сейчас живет 3,6 миллиона сирийцев. Кроме того, Анкара построила стену на границе, призванную не допустить проникновения новых беженцев. Россия и Турция в свое время образовали ситуативный альянс в Сирии, в который входил также Иран. Хотя они поддерживали разные силы на поле битвы. Москва поддерживает армию Асада, а Анкара – боевые группы, которые добиваются свержения режима. В 2017 году Россия и Турция договорились о создании четырех «зон деэскалации», одной из которых стал Идлиб. Режиму Асада, который опирается на алавитское меньшинство и страдает от недостатка солдат в войне против суннитского большинства в Сирии, нужен был простор для маневра.

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Договоренности, которые подписали президенты Владимир Путин и Раджеп Тайип Эрдоган, развалились. Потому что турецкая сторона и ее сирийские союзники отказались избавляться от боевых групп, связанных с «Аль-Каидой», которые насчитывают до 20 тысяч бойцов в Идлибе. Россия помогает Асаду в наступлении на провинцию с целью взять ее под контроль. Обстрелы, которые устроили силы режима, убили 13 солдат Турции за последнюю неделю. Анкара на пути к конфликту с Москвой, хоть и выражает свои ультиматумы Дамаску. Оказавшись под перекрестным огнем, три миллиона человек в Идлибе, которые пережили удары авиации по больницах, школах, рынках и пекарнях, теперь бегут из так называемой «зоны деэскалации».

Хоть Россия и Турция в конфликте между собой в Идлибе, они все равно хотят использовать чувствительность ЕС к наплыву беженцев для того, чтобы заставить союз поддержать их цели в Сирии. Эрдоган регулярно грозится открыть все пути, по которым беженцы двигались в Европу. Россия же убеждает Францию и Германию, что она может репатриировать всех сирийцев, если ЕС смирится с правлением Асада и профинансирует восстановление Сирии. Таким образом, у союза нет хорошего выбора.

Как Турция с ее союзниками, так и Россия с режимом в Дамаске пытаются изменить демографию охваченной войной страны, по сути проводя этнические и религиозные чистки. Россия не может выполнить свое обещание вернуть всех сирийских беженцев домой. Асад не позволит восстановление старого демографического баланса. Ведь до войны 70% населения были суннитским большинством, которое почти свергло его режим.

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В свою очередь, Турция хочет, чтобы ЕС поддержал создание буферной зоны в курдских регионах на севере Сирии, чтобы не позволить им поддерживать связь с курдскими мятежниками на турецкой территории. В придачу к захваченым двум анклавам на сирийском северо-западе, Анкара также взяла под контроль регион на северо-востоке, с которого США вывели свои войска в октябре. Целью этого турецкого шага было отбросить назад курдские силы, которые были на передовой войны против «Исламского государства», пока администрация Дональда Трампа не предала их.

Эрдоган предлагает переселить миллионы суннитских беженцев в этот регион. И он хочет, чтобы ЕС помог это сделать. Это нереалистичный план. Но Турция может пойти в наступление против курдов и создать новый наплыв беженцев в Европу.