The Economist: Путин реабилитирует пакт Сталина с Гитлером ради удара по европейской идентичности

Самая свежая российская кампания по дезинформации нацелена против Польши и Евросоюза.

Более миллиона человек, 90% из которых были евреями, погибли в концлагере «Аушвиц-Биркенау» до того, как советская армия освободила его узников 27 января 1945 года. Крупнейший немецкий лагерь смерти на территории Польши стал всемирно известным символом нацистского зла. Однако, 75-я годовщина этого освобождения стала политическим полем битвы.

Как пишет The Economist, одна из церемоний чествования памяти состоится в Польше 27 января на территории концлагеря. Президент России Владимир Путин собирается бойкотировать это мероприятие. Другая состоялась на четыре дня ранее на мемориале Холокоста в Иерусалиме под названием Яд Вашем. Польский президент Анджей Дуда бойкотировал эту церемонию, потому что ему не дали возможность произнести речь на ней в отличие от Путина. В Яд Вашем объяснили, что только лидеры стран-освободителей получили право говорить. Хотя Германия тоже получила такую возможность.

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Антипатия между Польшей и Россией очень давняя. Но в последние месяцы Путин разжег этот огонь, запустив одно из крупнейших пропагандистских наступлений за 20 лет его правления, которое можно сравнить с его речью против НАТО на Мюнхенской конференции в 2007 году. На этот раз он попытался перевернуть с ног на голову всю историю агрессии СССР в Восточной Европе. Ключевой момент в этой истории произошел в августе 1939 года, когда Адольф Гитлер и Иосиф Сталин подписали пакт о ненападении и договорились поделить восточноевропейский регион. В следующем месяце нацистские и советские войска вторглись в Польшу, а Вторая мировая война началась.

Однако, 20 декабря на встрече лидеров постсоветских стран Путин выступил с часовой презентацией, во время которой обвинил Польшу и ее западных союзников в начале войны. Он отметил, что Варшава перед тем образовала антисоветский союз с Берлином и участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году. И якобы поэтому у нее нет права выставлять себя в роли жертвы. После этого Путин сказал потрясенной аудитории, что у СССР якобы не было другого выбора, как заключить соглашение с Гитлером, поскольку западные державы не объединились бы с ним против нацистов.

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«Советский Союз никогда ничего не отбирал у Польши», - добавил он, забыв упомянуть о том, как советские войска уничтожили 20 тысяч поляков в Катыньском лесу в 1940 году, а также о том, как Москва установила коммунистическую диктатуру в Польше после войны.

Через несколько дней после выступления, произнося речь перед российскими генералами и депутатами, Путин цитировал депешу польского посла в нацистской Германии за 1938 год, которая хвалила план Гитлера депортировать евреев в Африку.

«Подонок, антисемитская свинья», - сказал Путин.

Лидеры польской европейской общины отметили, что посол Йозеф Липский помог евреям бежать из Германии в Польшу перед войной. Они предостерегли, что искажение истории войны грозит «основе современной европейской идентичности». Вероятно, именно в этом и состоит цель Путина. Он считает это самообороной. Российский режим эксплуатирует празднование советской победы над нацистами, надеясь, что россияне будут ассоциировать нынешний Кремль с историческими победами. В сентябре Европарламент принял резолюцию, которая осуждает пакт Сталина с Гитлером. Документ также осудил «фашистский, сталинистский и другие тоталитарные и авторитарные режимы», а также призвал к «сопротивлению против современных угроз для демократии». Это завуалированный удар по Москве.

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Чтобы ударить в ответ пропагандисты посоветовали Кремлю использовать раскол между Польшей и ЕС, который возник из-за сокращения независимости польского судопроизводства. В 2018 году Варшава навредила доверию к себе, приняв закон, который запрещает говорить, что поляки были коллаборационистами во время Холокоста (хотя некоторые из них действительно были). Как сообщили российские СМИ, во время дискуссии историков Федор Гайда из Московского государственного университета описал такую стратегию.

«Если нам и европейским бюрократам нужен общий враг, думаю, Польша – первый кандидат. Наш главный союзник здесь – это Израиль. Эту тему нужно развивать: евреи в красной армии и так далее», - сказал он.

У Израиля есть свои причины вести себя хорошо с Россией, которая стала главным игроком в Сирии. Путин также популярен среди российских иммигрантов в стране. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху использовал фото с Путиным во время предвыборной кампании. Все это не связано с историей, которая всегда становится жертвой политических битв современности.