Вслед за Польшей на форум в Израиль не поедет и Литва
18:56, 21 января 2020Мир
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Первым о своем отказе в участии форума заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест, поскольку ему, в отличие от России и Германии, ему не предоставили возможность выступить на мероприятии.
Гитанас Науседа / REUTERS
Президент Литвы Гитанас Науседа решил не ехать в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица.
Об этом сообщает DELFI.
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Такое решение литовский лидер принял в последний момент. Еще в понедельник было известно, что Науседа будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.
Первым о своем отказе в участии форума заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест, поскольку ему, в отличие от России и Германии, не предоставили возможность выступить на мероприятии.
На годовщину Холокоста не поедет и Эстония, а Латвия отправит своего премьер-министра.
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