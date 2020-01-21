Вслед за Польшей на форум в Израиль не поедет и Литва

Первым о своем отказе в участии форума заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест, поскольку ему, в отличие от России и Германии, ему не предоставили возможность выступить на мероприятии.

Президент Литвы Гитанас Науседа решил не ехать в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица.

Об этом сообщает DELFI.

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Такое решение литовский лидер принял в последний момент. Еще в понедельник было известно, что Науседа будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.

Первым о своем отказе в участии форума заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест, поскольку ему, в отличие от России и Германии, не предоставили возможность выступить на мероприятии.

На годовщину Холокоста не поедет и Эстония, а Латвия отправит своего премьер-министра.