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Вслед за Польшей на форум в Израиль не поедет и Литва

18:56, 21 января 2020
Мир
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Гитанас Науседа / REUTERS

Об этом сообщает DELFI.

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Такое решение литовский лидер принял в последний момент. Еще в понедельник было известно, что Науседа будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.

Первым о своем отказе в участии форума заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест, поскольку ему, в отличие от России и Германии, не предоставили возможность выступить на мероприятии.

На годовщину Холокоста не поедет и Эстония, а Латвия отправит своего премьер-министра.

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