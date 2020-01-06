Бывший советник Трампа по безопасности готов свидетельствовать в деле об импичменте

Болтон заявил, что готов выступить в Сенате, если в этом будет потребность.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он готов давать показания в Сенате во время рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа.

Как пишет Reuters, бывший чиновник, правда, назвал условие своего участия. По его словам, верхняя палата Конгресса должна прислать ему повестку.

"Я решил, что если Сенат выпустит повестку, чтобы я дал показания, я готов это сделать", - сказал Болтон в заявлении.

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Как пишет CNN, Палата представителей так и не допросила Болтона в деле об импичменте Трампа. Демократы также отозвали повестку для бывшего заместителя Болтона после того, как ее выпуск был оспорен в суде. Демократы хотели продвигаться дальше в деле и не ждать приговора.

Заявление Болтона, скорее всего, усилит давление демократов на лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла, чтобы он позволил заслушать свидетелей во время рассмотрения импичмента в верхней палате Конгресса. На этом настаивал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Однако, его требования были отвергнуты. Вместо этого МакКоннелл призывает согласовать правила слушания в Сенате, которые отложат вопрос свидетелей на потом.