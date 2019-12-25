В Грузии автомобиль упал с обрыва, погибло 5 человек

Легковушка столкнулась с грузовиком и упала с обрыва. Все 5 человек, находившиеся в машине, погибли на месте.

В Грузии пятеро молодых людей погибли в результате серьезной аварии у села Чаквистави Кобулетского района (АР Аджария).

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Инцидент произошел в среду днем близ Национального парка Мтирала, передает «Sputnik Грузия». Как рассказывают очевидцы, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, после чего легковушка упала в обрыв с высоты около 10 метров.

Все пассажиры погибли на месте. По неподтвержденной информации, среди погибших четверо туристов и один водитель. На месте происшествия работают спасатели, бригады скорой помощи и полиция.

Тела погибших уже достали из обрыва и отправили на экспертизу для идентификации.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель двух или более человек", что карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.