New York Times: Приговор украинцу Маркиву выкрыл проникновение пропаганды России в суды Италии

Экспертов тревожит тот факт, что итальянский суд принял в качестве доказательств материалы российской пропаганды в деле против украинца

Мало кто сомневался в вине украинца Виталия Маркива, который такой имеет гражданство Италии, когда итальянский суд приговорил его к 24 годам тюрьмы прошлым летом. Большинство доказательств его причастности к координации артиллерийского удара на Донбассе, из-за которого погиб военный фотограф, были изъяты из его же электронных устройств.

Но было большое удивление, когда суд опубликовал обоснование приговора осенью, в котором среди доказательств, представленных прокурорами Италии, были также материалы пропаганды России, - пишет New York Times. Эксперты говорят, что включение в материалы двух видео Russia Today и репортажа с фальшивого сайта «Русская весна» поднимает вопрос о том, насколько глубоко фейковые новости после проникновения в западные СМИ и избирательные процессы теперь просочились и в суды.

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«Заражение по своей природе экспансивное», - сказал профессор философии и этики информации в Оксфорде Лучяно Флориди. По его мнению, оно запросто может перекинуться со СМИ и политики на судебную систему.

Прокуроры говорят, что не считают материалы Russia Today определяющими в вердикте. А присяжным нельзя обсуждать, что именно убедило их в вине Маркива. Но включение в судебные материалы пропаганды и дезинформации не зависимо от их роли вызывает тревогу среди экспертов и некоторых политиков. Издание напоминает, что правительство Украины в ноябре подало апелляцию на решение суда в деле против Маркива. А в этом месяце итальянская либеральная партия «Больше Европы» назвала суд зараженным «ересью и предубеждением». При этом, политики попросили Евросоюз прислать наблюдателей, чтобы они проконтролировали процесс рассмотрения апелляции, который начнется весной.

Маркив, которому сейчас 30 лет, уехал из Италии в Украину в 2014 году, чтобы принять участие в протестах Евромайдана. Когда началась война на Донбассе через несколько месяцев после того, он присоединился к Национальной гвардии, чтобы бороться против российских сил. Итальянские прокуроры обвиняют его в том, что он помог скоординировать атаку Вооруженных сил Украины против группы гражданских. В той группе был итальянский фотограф Андреа Рочелли, который погиб от артиллерийского удара 24 мая 2014 года.

По словам итальянского прокурора Андреа Занончелли, два года расследования не дали результата из-за отсутствия сотрудничества украинской стороны. Но в 2016 году он через поисковую систему Google нашел статью итальянской газеты Corriere della Sera. В ней цитировалось интервью с неназваным украинским военным, который служит на Донбассе.

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«Не надо сюда приезжать. Это стратегическая зона. Обычно мы не стреляем в направлении городов или гражданских, но когда видим, что что-то где-то движется, мы стреляем из тяжелой артиллерии. Именно это и произошло с двумя журналистами и их переводчиками», - говорил он.

Итальянский прокурор расценил этот эпизод в газете как признание несмотря на то, что итальянские журналисты обычно не отличаются точностью.

Когда полиция допросила автора статьи, журналист рассказал, что интервью в ней было сборником комментариев, которые он услышал во время разговора между солдатом и фотографом. Итальянская полиция впоследствии определила, что этим анонимным военным был Маркив. После этого разговоры украинца с его матерью начали прослушивать в поисках доказательств. В конце концов, Маркива арестовали и обвинили в убийстве в июне 2017 года, когда он вернулся в Болонью. Дело привлекло внимание видных юристов и быстро превратилось в кампанию по защите свободы прессы. Сенатор от партии «Италия вперед», которую возглавляет Сильвио Берлускони, вступился за Маркива. Бывший левый мэр Милана, который представлял две мощные медиа-гильдии, стал на сторону фотожурналиста.

Среди представленных улик против украинца были видео, обозначены как происходящие «из открытых источников», «из местных телеканалов» или были «найдены на YouTube». Все они содержали логотип Russia Today. Их до сих пор можно найти на YouTube-странице российского телеканала.

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Приговор также цитировал статью сайта «Русская весна», в которой говорилось, что МВД Украины якобы «сговорилось» с товарищами по оружию Маркива, чтобы защитить его. Статья содержала якобы «секретные украинские документы», в которых нацгвардейцам приказали давать показания в его пользу. Украинское правительство уверяет, что эти так называемые «документы» - фальшивка.

«Наш министр внутренних дел лично вмешался, чтобы дать понять, что все это фейк. Очень странно, что суд все равно принял эти документы», - сказал чиновник украинского посольства в Риме Ярослав Мошкола.

Прокурор Занончелли говорит, что фальшивая статья не сыграла решающую роль в дискредитации свидетелей, которых вызывала защита.

«Их свидетельства отвергли, потому что они противоречили друг другу», - сказал прокурор.

При этом он добавил, что в вопросе так называемых «документов» никогда не было понятно, были ли они настоящими. Поэтому он передал их суду, чтобы «показать, что такие вещи существуют, чтобы суд смог оценить их». В судебном решении говорится, что товарищам по оружию Маркива «приказали давать заранее согласованные ответы» и что статья с сайта «Русская весна» якобы «содержит определенные элементы, которые кажутся правдивыми».

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Не комментируя вопрос вины Маркива, профессор юридического дела Университета Восточного Пьемонта Серена Кваттроколо сказала, что в широком смысле включение найденных в интернете материалов из сомнительных источников в решение итальянских судов – это «часть печального сценария и большей проблемы». Россия распространяет дезинформацию в интернете в рамках своей широкой стратегии по дестабилизации Запада. Департамент юстиции США обвинил российскую организацию, связанную с Кремлем, во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Российские группы проводили кампании по дестабилизации в Европе перед выборами в Евросоюзе, которые прошли в мае. Об этом говорит отчет Еврокомиссии. Кроме того, недавно стало известно, что российские сети влияния ведут кампании в странах Африки. Аналитики подозревают, что эти же сети могут быть применены во время выборов в США в следующем году.

Италия особенно уязвима. Согласно данным Службы коммуникации, масштабы дезинформации в стране увеличиваются, хотя прямой ее связи с Россией не было обнаружено. Линия между официальными СМИ и пропагандой часто размыта. Нынешний председатель государственного телеканала Италии RAI распространяет теории заговора. Он часто дает интервью российским Russia Today и Sputnik. В сентябре частный телеканал Mediaset выпустил в эфир «deep fake видео», в котором с помощью спецэффектов создали фальшивую речь бывшего премьер-министра Маттео Ренци. Появление российской пропаганды в суде пересекло новую границу, бросив вызов, к которому Италия может оказаться не готова.

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Маркив подал апелляцию на приговор, который также обязывает Украину выплатить возмещение родителям, вдове и сыну погибшего фотографа, а также двум итальянским гильдиям журналистов. Паоло Перучини, который возглавляет одну из гильдий, похвалил приговор как демонстрацию, что «информация имеет ценность в нашей стране». То, что в приговор была включена ложная информация Russia Today, его совсем не тревожит.

«Я не решаю, правда ли, что Russia Today распространяет фальшивые новости. Даже поломанные часы дважды в день показывают правильное время», - сказал он.