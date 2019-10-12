Поверили итальянскому СМИ: суд обнародовал мотивировочную часть приговора Маркиву

Суд присяжных итальянского города Павия 12 июля приговорил бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли во время войны на Донбассе 5 лет тому назад.

Суд присяжных итальянского города Павия обнародовал мотивировочную часть приговора бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву.

Как сообщает Радио Свобода, приговор содержится на 176 страницах.

Присяжные считают, что Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

Судьи считают, что обвиняемый 24 мая 2014 года на горе Карачун, из своей боевой позиции видел фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, возле которой в овраге погибли итальянец-фотограф Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

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По мнению судей, ход событий был таким, как сообщил Маркив журналистке Иларии Морани, статью которой в газете Corriere della Sera судьи называют «признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения». Как известно, сторона защиты считает публикацию «произвольной неправдивой интерпретацией телефонного разговора», состоявшейся между Маркивым и итальянскими журналистами.

«Маркив, исполняя полномочия руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии какого-либо намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижение журналистов по направлению поезда, начал действовать, «стреляя по всему, что двигалось в радиусе двух километров», и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)», - сказано в приговоре.

Как утверждают судьи, «сам обвиняемый подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам». Таким образом, говорится в документе, используя АК74 (автомат Калашникова), обвиняемый участвовал в первой стрельбе против журналистов возле стены фабрики Zeus Ceramica.

«Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал отслеживать их через оптический прибор оружия... Затем с помощью радиоустройства, которое было в распоряжении Маркива, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными», - так воспроизвели ход событий присяжные судьи.

Суд присяжных Павии решился утверждать, что «Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской Конвенции 1950 года о защите гражданских во время войны». Документ запрещает насилие в отношении лиц, которые прямо не вовлечены в конфликт, включая журналистов, которые освещают события на войне, напоминают присяжные.

Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали бы причастность солдата к инциденту. Свидетельства украинских военных на процессе названы неуверенными, противоречивыми. Описывая в мотивировочной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте «в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам».

Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона - «надежный свидетель» и итальянку Морани - «журналистку-профессионала».

Защитники Маркива считают фоторепортера Ругелона «не столько свидетелем, сколько потерпевшим», а Морани журналисткой, которая «с целью огласки значительно преувеличила и исказила услышанную от солдата информацию».

Сторона защиты изучает мотивировочную часть приговора и в течение следующих полутора месяца у неё есть время на подачу апелляции. Итальянские адвокаты Маркива и украинская сторона после оглашения приговора в июле заявили о намерении обжаловать решение Павии в Апелляционном суде Милана.

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что работают над переводом приговора Маркиву и пообещали приложить усилия к освобождению нацгвардейца, говорится на странице МВД в Facebook.

Напоминается, что 30-летнего Маркива с двойным украинско-итальянским гражданством более 2 лет содержат в миланской тюрьме.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве Роккелли и его российского коллеги Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркивым могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.