Украина обжаловала приговор незаконно осужденному в Италии Маркиву (видео)

В Офисе президента считают, что гражданский иск к Украине в национальном суде Италии является нарушением международного права.

Украина подала апелляционную жалобу на приговор украинскому бойцу Национальной гвардии Виталию Маркиву, которого незаконно засудили в Италии к 24 годам тюрьмы.

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Об этом говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook.

Апелляционная жалоба на приговор суда города Павия была подана 20 ноября.

«Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив», - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента считают, что гражданский иск к Украине в национальном суде Италии является нарушением международного права, в частности юрисдикционного иммунитета государства, «основанном на суверенитете и равенстве государств».

«Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права», - отметили в Офисе президента.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

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По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

10 октября суд присяжных итальянского города Павия обнародовал мотивировочную часть приговора бойцу.