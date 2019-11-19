У берегов Италии обнаружили яхту с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 украинца

Экипаж яхты состоял из двух украинцев 1980 и 1988 годов рождения.

У берегов Италии обнаружена яхта с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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«Недавно ГПСУ получила подтверждение, что по предоставленной в Европол информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной сделки, береговая охрана Италии остановила дрейфовавшую яхту», - говорится в сообщении.

Отмечается что плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Йоника.

«На борту маленького судна находились аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 украинцев 1980 и 1988 годов рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала», - сообщает ГПСУ.

Госпогранслужбой Украины совместно с Нацполицией и Европолом предпринимаются активные меры по противодействию указанной преступной деятельности, продолжаются следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельность за рубежом.

Кроме того, ГНСУ призывает всех граждан Украины тщательно изучать предложения работы, имеющие сомнительный характер, чтобы не стать жертвами преступников.