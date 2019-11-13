У Боливии – новый президент (фото)

Новые выборы главы государства должны состояться в 90-дневный срок.

Второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии, оппозиционный политик Жанин Аньес 12 ноября провозгласила себя президентом на переходный период, после того как парламент не смог собрать кворум для выбора возможного преемника Эво Моралеса.

Об этом сообщает DW.

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По словам 52-летней Аньес, конституция позволяет ей временно занять пост главы государства после отставки президента, вице-президента и спикеров.

Новые выборы главы государства должны быть проведены в 90-дневный срок.

Напомним, 20 октября в Боливии состоялись выборы главы государства, которые выиграл Эво Моралес. После подсчета голосов в стране вспыхнули масштабные протесты. Еще задолго до выборов среди боливийцев постепенно росли протестные настроения из-за, по их мнению, неэффективных усилий власти в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

Вскоре президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными. На днях Мексика предоставила ему политическое убежище.