Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов.

Мексика предоставила политическое убежище президенту Боливии Эво Моралесу, который объявил о своей отставке 10 ноября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Дипломат напомнил, что в соответствии с международными законами МИДБоливии обязан обеспечить безопасность Моралеса. По словам Эбрарда, подавший в отставку президент уже звонил ему и принял это предложение.

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В Мексике уже ранее рассматривали возможность предоставить убежище боливийскому лидеру, однако сейчас глава МИД официально подтвердил, что президент может укрыться на мексиканской территории.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.