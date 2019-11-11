Президент Боливии ушел в отставку

Это произошло на фоне скандала с обвинениями в подтасовке результатов президентских выборов.

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Это произошло на фоне скандала с обвинениями в подтасовке результатов президентских выборов.

Подать в отставку Моралеса призвали глава боливийской армии и шеф полиции, передает ВВС. Международные наблюдатели также заявляли о манипуляциях на выборах.

Ранее Моралес согласился провести досрочные выборы в ответ на протесты, вызванные подозрением в фальсификации результатов выборов со стороны действующего президента Эво Моралеса. Граждане страны потребовали пересмотреть результаты первого тура президентских выборов, отставки президента, изменить избирательную систему.

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20 октября в Боливии прошли президентские выборы. По первым данным выборов стало понятно, что Моралесу не удалось победить в первом туре. Однако, по боливийским законам, он сможет стать президентом, если разница между первым и вторым местом будет составлять больше 10%, а победитель наберет больше 40%. После обработки 98,09% бюллетеней Моралес набирает 46,77% голосов, а его оппонент Месса – 36,75%. Таким образом, действующий президент Боливии обходит своего оппонента на 10,02%. У людей вызвало беспокойство то, что избирательная комиссия страны по результатам обработки почти 84% голосов показала такие результаты – 45,3% за Моралеса и 38,2% за Мессу. Вдруг подсчет остановился и не обновлялся почти целые сутки, а впоследствии показал преимущество Моралеса. Это вызвало масштабные подозрения в фальсификации голосов. По данным правительства, двое людей погибли во время протестов.

31 октября Моралес согласился провести аудит результатов голосования по мониторингу правительств других государств – Испании, Мексики и Парагвая. Процесс должен был длиться 12 дней. Моралес отметил, что в случае выявленных нарушений готов к проведению второго тура выборов.

Моралес руководил страной на протяжении 13 лет.