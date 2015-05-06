Депутат Сейма Латвии предлагает штрафовать за ношение георгиевской ленточки
00:56, 06 мая 2015Мир
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Депутат Сейма Латвии Вейко Сполитис предлагает установить в законе штраф за ношение георгиевской ленточки во время публичных мероприятий, а также за крепление их к машинам
Депутат Сейма Латвии предлагает штрафовать за ношение георгиевской ленточки / РИА Новости
Как сообщает интернет-портал mixnews.lv, Сполитис намерен разработать законопроект, который предполагает штрафовать физических лиц на 350 евро за демонстрацию на публичных мероприятиях георгиевских ленточек, флагов республик бывшего СССР, нацистской Германии, а также советских и нацистских гербов и символики.
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За такие же действия, совершенные повторно в течение года после административного наказания, депутат призывает установить штраф в размере от 350 до 700 евро, или применить административный арест на 15 суток.
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